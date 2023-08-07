السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيا لمواطني 8 دول جديدة

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أعلنت السلطات السعودية اليوم إتاحة تأشيرة الزيارة الإلكترونية لمواطني 8 بلدان إضافية، ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة 57 دولة.

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" لكل من ألبانيا وأذربيجان وجورجيا وقرغيزستان والمالديف وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن القرار يأتي في سياق جهود منظومة السياحة السعودية في سبيل تحقيق تطلعات القطاع السياحي المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، بهدف الوصول إلى 100 مليون زيارة سنويا، بحلول العام 2030.