ترامب يطلب "تنحية" القاضية المكلفة قضية اقتحام الكابيتول

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طالب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم بـ"تنحية" القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن بتهم تآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020 والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية المكلفة بهذه القضية السخيفة المتعلقة بحرية التعبير والانتخابات النزيهة".

وأضاف متحدثا عن القاضية تانيا شوتكان: "الكل يعرف ذلك، وهي أيضا تعلم. سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية، على أسس قوية للغاية، وبالمثل (نطلب) تغيير مكان المحاكمة" إلى خارج واشنطن.

ومن المقرر أن تترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجهة إليه (وأكثرها خطورة)، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول.



وكانت القاضية قد رفضت المطالب الأخيرة لفريق ترامب القانوني.