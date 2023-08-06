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تفاصيل غير مسبوقة تلمح كيف قد تبدو الشمس عندما تموت

6
AUGUST
2023
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التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا، صورة تكشف عن الجمال المعقد والأثيري لسديم دائري أيقوني “Messier 57” بتفاصيل لم يسبق لها مثيل.

ويقع هذا الجسم على بعد حوالي 2600 سنة ضوئية من الأرض، حيث تكوّن من بقايا نجم يحتضر. ويعطي طرد المواد النجمية التحفة الكونية هيكلها المتميز وألوانها النابضة بالحياة.

 

تماما مثل الألعاب النارية، تبعث عناصر كيميائية مختلفة في السديم ضوءا بألوان معينة. وينتج عن هذا بعد ذلك أجسام رائعة وملونة، ما يسمح لعلماء الفلك بدراسة التطور الكيميائي لهذه الأجسام بالتفصيل.

ونأمل أن تمنح صور JWST الجديدة للخبراء فرصة لا مثيل لها لدراسة وفهم العمليات المعقدة التي شكلت السديم الحلقي.

ويقع الكائن في كوكبة Lyra، حيث يمكن الكشف عن هيكل الغاز المتوهج للسديم الدائري.

وقال ألبرت زيلسترا، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة مانشستر: “كنا نعلم دائما أن السدم الكوكبية كانت جميلة. ما نراه الآن مذهل”.

وأضاف الدكتور مايك بارلو، العالم الرئيسي في مشروع سديم الحلقة JWST: “زودنا تلسكوب جيمس ويب الفضائي بمنظر غير عادي للسديم الدائري لم نشهده من قبل. لا تعرض الصور عالية الدقة التفاصيل المعقدة لقشرة السديم المتوسعة فحسب، بل تكشف أيضا عن المنطقة الداخلية حول القزم الأبيض المركزي بوضوح رائع. نحن نشهد الفصول الأخيرة من حياة النجم، ومعاينة لمستقبل الشمس البعيد إذا جاز التعبير، وقد فتحت ملاحظات JWST نافذة جديدة لفهم هذه الأحداث الكونية المذهلة. يمكننا استخدام السديم الحلقي كمختبر خاص بنا لدراسة كيفية تشكل السدم الكوكبية وتطورها”.

وما يجعل السدم الكوكبية مثل Messier 57 آسرة للغاية هو تنوع أشكالها وأنماطها. غالبا ما تتضمن هذه الحلقات الدقيقة والمتوهجة والفقاعات المتوسعة أو السحب المعقدة والناعمة.

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