إنفجار بمبنى في باريس وسقوط جرحى!

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اُصيب خمسة أشخاص، اليوم السبت، في انفجار بمبنى سكني في شمال باريس، وفق ما أفادت الشرطة والحماية المدنية.



يذكّر الانفجار بآخر وقع في حزيران وأودى بثلاثة اشخاص بعد اشتعال النيران في مبنى وانهياره في منطقة قريبة من وسط باريس السياحي.



انفجار السبت في الدائرة الثامنة عشرة كان أقل قوّة ولم يتبعه حريق، لكنه حطم نوافذ المبنى الذي تم تجديد واجهته مؤخرا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في المكان.





ونُقل المصابون الخمسة إلى المستشفى وتم إجلاء سكان المبنى الآخرين.



من جهتها، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في سبب الانفجار الذي يعتقد أنه حادث.



