يوم ثانٍ من محادثات جدة ودول عدّة داعمة لخطة السلام الأوكرانية

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تستمر مباحثات مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة السعودية، لليوم الثاني، ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي بعد انتهاء اجتماعات اليوم الأحد.

واختتم اليوم الأول للمباحثات، أمس السبت، بمشاركة أكثر من أربعين دولة، حيث قدمت خلاله أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط لمناقشتها.

من جهته، أوضح مصدر بالوفد الأوكراني في تصريحات لـ”العربية”/”الحدث”، أن “صيغة السلام التي قدمها في جدة دعمتها دول عدة، ولقيت دعماً أكثر من تلك التي طرحت في كوبنهاغن.”

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن “وفد بلاده يعمل في اجتماع لمستشاري قادة الدول في جدة على وضع صيغة مقترحة للسلام.”

وقال زيلينسكي عبر “إكس”، أمس السبت، إن “الوفد الأوكراني المشارك في اجتماع قادة الدول بشأن السلام بين أوكرانيا وروسيا يبذل جهوداً مكثفة”.