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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، سيطلق تحقيقا عاجلا في جميع الجرائم التي اقترفها الرئيس جو بايدن وعائلته.

وقال ترامب في خطاب أمام مناصريه من الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الجنوبية: "في أول يوم لي رئيسا للولايات المتحدة، سأصدر تعليماتي إلى وزارة العدل الأمريكية للنظر في كل تصريح صدر في الكونغرس حول جميع الأعمال المخزية، بما فيها تلقي رشاوى من الصين والعديد من البلدان الأخرى التي ذهبت مباشرة إلى جيوب عائلة بايدن الإجرامية".

وفي 28 يوليو الماضي، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهاما إضافيا لترامب بالتعامل غير السليم مع مواد سرية، حيث تمت إضافتها إلى 32 تهمة سابقة بينها الاستحواذ على معلومات دفاعية بشكل غير قانوني.

ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي انتهاك، مبررا أنه بصفته رئيسا للدولة، يحظى بصلاحية رفع السرية عن جميع الوثائق التي بحوزته.