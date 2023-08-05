إصابة 5 أشخاص في انفجار داخل شقة سكنية بباريس

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أفادت صحيفة "أكتو" الفرنسية المحلية أن خمسة أشخاص أصيبوا في انفجار بمبنى سكني في الدائرة الثامنة عشرة من العاصمة باريس بحسب "فرنس برس".

وأشارت الصحيفة إلى إرسال حوالي 100 فرد من طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث وضع تحت السيطرة، فيما تم إجلاء سكان المبنى.

وقالت إدارة الإطفاء في باريس إن الانفجار وقع في شقة تقع في الطابق الثالث من مبنى في 26 شارع نورد في الدائرة 18 اليوم السبت.

وأفادت الإدارة أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء الانفجار، أحدهم في حالة خطيرة. ولم يتم تحديد ماهية الانفجار ومسببه الرئيسي حتى اللحظة.