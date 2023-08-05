أميركا تعتزم نشر قوات على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها

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تعتزم الولايات المتحدة نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط تجارية تمر عبر الخليج في إطار جهودها لردع إيران عن احتجاز السفن، وفق ما أفاد مسؤول الخميس.

وصرح المسؤول الذي طلب حجب هويته «هناك مساع... لنشر حراسة أمنية مكونة من عناصر من مشاة البحرية والبحرية على متن ناقلات تجارية تمر من مضيق هرمز وبالقرب منه لتشكل طبقة دفاعية إضافية لهذه السفن المعرضة للخطر».

وشدد في تصريح لوكالة فرانس برس على ضرورة تلقي طلب لفعل ذلك لأن السفن خاصة، مضيفا «نجري الاستعدادات للتنفيذ في حال وجود اتفاقات نهائية للقيام بذلك».

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك مخاوف من أن يؤدي نشر العسكريين إلى مواجهة بين القوات الأميركية والإيرانية، اعتبر المسؤول أن ذلك يعتمد على طهران.

وقال «ينبغي ألا يكون هناك أي تفاعل إطلاقا إذا التزمت إيران القواعد واتبعت القانون الدولي»، مردفا «إذا هاجموا وكانت لدينا قوات على متنها فسنرد كما ينبغي».

وامتنع المتحدث باسم الپنتاغون الجنرال بات رايدر والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، عن تأكيد التقارير بشأن الانتشار المزمع.

وشدد كيربي على أهمية المنطقة، قائلا إن «مضيق هرمز ممر بحري حيوي له تأثير كبير على التجارة البحرية حول العالم».