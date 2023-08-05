مساعدة وزير الخارجية الإماراتي تختتم زيارة عمل مكثفة إلى موسكو

A + A -

أنهت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي، السفيرة لانا زكي نسيبة، زيارة عمل إلى موسكو، حيث عقدت مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن الجانبين ناقشا آخر التطورات على الساحة الدولية، فضلا عن التعاون القائم بين البلدين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والقضايا الإقليمية المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وتضمنت النقاشات أيضا الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا ولبنان وعملية السلام في الشرق الأوسط، ومسألة إصلاح مجلس الأمن، بالإضافة إلى النهوض بالعمل المناخي حول العالم.

وعقدت السفيرة الإماراتية، التي تتولى أيضا منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، المشاورات مع فيرشينين، بحضور المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون المناخ، سيرغي كونونوشينكو.

كما التقت السفيرة نسيبة خلال الزيارة مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية بموسكو، حيث ناقشت معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا وكافة القضايا الإقليمية والتطورات في المنطقة.

من جهة أخرى، التقت نسيبة بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، وتباحث الجانبان الوضعية في أفغانستان، كما أكدا على ضرورة التنسيق لمعالجة أهم القضايا الإقليمية والدولية، بما يشمل الأمن ومكافحة المخدرات والأزمة الإنسانية ووضع النساء والفتيات.

وقد حضر اللقاءات سفير الإمارات لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، ومدير إدارة تخطيط السياسات بالإنابة في وزارة الخارجية، عبد الرحمن النيادي.