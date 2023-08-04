تركيا: اعتقال 17 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش في اسطنبول

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أعلنت أجهزة مكافحة الإرهاب التركية اعتقال 17 شخصا بعملية أمنية متزامنة في 4 مناطق بمدينة اسطنبول، بتهمة انتمائهم لتنظيم "داع-ش" الإره-ابي.

في غضون ذلك، حيدت الاستخبارات التركية "يلماز بيرام" مسؤول نقل الأسلحة والذخائر في تنظيم "بي كي كي" في منطقة سنجار شمالي العراق.بحسب "روسيا اليوم".



وأفادت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بأن الإرهابي الملقب " عكيد غافار" شارك في أعمال إرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين بين عامي 2011 و2016 في هكاري جنوب شرقي تركيا.



كما شارك في أنشطة التنظيم في سنجار وسوران شمالي العراق، والحسكة ورميلان والقامشلي شمالي سوريا، وتم إدراجه على لائحة أهداف جهاز الاستخبارات التركي.