الدنمارك تشدد الرقابة على الحدود بعد حوادث حرق المصحف

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قالت وزارة العدل الدنماركية في بيان في وقت متأخر أمس الخميس إن الشرطة ستشدد الرقابة على الحدود في أعقاب حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة، التّي أثرت على الوضع الأمني في البلاد.

وقام أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد بحرق وتمزيق عدة نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية، مما فجر حالة من الغضب في العالم الإسلامي وأثار مطالب لحكومتي البلدين بحظر مثل هذه الأفعال.

وقالت الحكومة الدنماركية إنها ستشدد الإجراءات على الحدود بشكل مبدئي حتى العاشر من أغسطس (آب).

وذكر وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد في البيان: «حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني الحالي، كما قالت الشرطة».