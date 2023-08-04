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نجل الرئيس الكولومبي يعترف باستخدام أموال غير قانونية في الحملة الرئاسية

4
AUGUST
2023
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اعترف النجل الأكبر للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، المحتجز حالياً لدى الشرطة بتهمة غسل الأموال، باستخدام أموال من مهرّب مخدرات لتمويل الحملة الانتخابية لوالده، الأمر الذي لم ينكره هذا الأخير، ما وضع الحكومة اليسارية في موقف حساس.

وقال المدعي العام المسؤول عن القضية ماريو بورغوس خلال جلسة استماع الخميس، إنّ نيكولاس بيترو «تلقّى مبالغ كبيرة من المال من سامويل سانتندر لوبيز سييرا، المعروف باسم رجل المارلبورو (Marlboro Man)»، والذي كان قد أُدين بتهمة تهريب مخدّرات في الولايات المتحدة.

وأضاف المدعي العام بعد جلسة استماع للمشتبه به، أنّ «جزءاً من هذا المال استُخدم من قبل نيكولاس بيترو نفسه... كما تمّ استثمار جزء آخر في الحملة الرئاسية لعام 2022».

ولم ينكر الرئيس التمويل غير المشروع لحملته الذي ذكره نجله.

من ناحية أخرى، اكتفى الرئيس خلال لقاء مع مزارعين في سينسيليجو عاصمة مقاطعة سوكري (شمال)، بإنكار علمه بهذه الخطوة المالية.

وقال: «ما لن يحدث أبداً، هو أن يُقال إنّ رئيس الجمهورية الحالي بادر أو كان متواطئاً في جريمة ارتكبها أحد أبنائه أو إحدى بناته لأن ذلك لم يحصل».

وأضاف: «إذا كان الأمر كذلك، فعلى هذا الرئيس أن يغادر اليوم».

ونيكولاس بيترو (37 عاماً) النائب السابق عن منطقة الساحل الكاريبي لكتلة الميثاق التاريخي التي تمثل اليسار الكولومبي، محتجز لدى الشرطة منذ السبت، بتهمة «تلقّي واستثمار وإخفاء والتستّر وإعطاء مظهر قانوني» لأموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، فضلاً عن «زيادة أصوله الاقتصادية بشكل غير مبرر».

الشرق الأوسط
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