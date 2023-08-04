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صحيفة: زيلينسكي وقع في فخ ثلاثي نصبه له بوتين

4
AUGUST
2023
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شارت صحيفة La Repubblica إلى امتلاك روسيا ثلاث أوراق رابحة وغاية في الأهمية تضمن لها هزيمة أوكرانيا وحلفائها.

وكتبت الصحيفة: "تباطأ الهجوم الأوكراني ويعبر الغرب عن مخاوفه من توقف هذا الهجوم في غضون شهر، حيث لدى روسيا دفاعات قوية وتكتيكات فعالة، في حين لم تتعلم القوات الأوكرانية كيفية إدارة العمليات العسكرية واسعة النطاق".

وأشارت إلى أن نتائج الهجوم المضاد تثير قلقا متزايدا في أوكرانيا والدول الحليفة لها، حيث تعبّر هذه الدول عن مخاوفها من أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من طرد الروس من الأراضي التي سيطروا عليها، الأمر الذي سيخلق وضعا عسكريا وسياسيا صعبا لكييف وحلفائها.

وأضافت: "السيناريو الكارثي قد يبدو على النحو التالي: تأجيل زحف القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم حتى الربيع المقبل مما سيسمح لروسيا بتعزيز مواقعها بشكل أكبر".

وتابعت أنه إذا لم تتمكن القوات الأوكرانية من فرض سيطرتها على مدينتي ماريوبول وميليتوبول حتى منتصف سبتمبر المقبل، سيكون للكرملين الكثير من الوقت لتقسيم حلفاء زيلينسكي.

وخلصت الصحيفة إلى أنه إذا بدأت الدوائر الدبلوماسية بحث إعلان هدنة مع روسيا على الطريقة الكورية، سيتم تجميد المواجهة.

RIA Novosti
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