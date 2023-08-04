الجيش الأوكراني أوضح أيضا أن سفينتين من هذه السفن تحملان منصاتٍ لإطلاق صواريخ من طراز (كاليبر) التي يتجاوز مدى بعضها 600 كيلومتر.

ومنذ توقف العمل باتفاق الحبوب، تصاعد التوتر في البحر الأسود مع تصريحات وتهديدات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا حول استهداف السفن التجارية التي تدخل لكل منهما مع اتهامات بأنها قد تكون تحمل أسلحة.

وحول هذا الموضوع قال أستاذ العلوم السياسية ستانيسلاف بيشوك لبرنامج "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية:

الحرب أصبحت حرب استنزاف فيمكن أن تستغرق سنوات عديدة.

اتفاق الحبوب أحادي الجانب، فعندما كان ساريا كانت أوكرانيا قادرة على التصدير إلا أن روسيا لم تحصل على أي مكاسب من هذا الاتفاق.

القيادة الروسية تشتكي من عدم قدرتها على التصدير لأن السفن المحملة بالأسمدة تصادر في بعض الموانئ الأوروبية.

من جهته قال الدبلوماسي الأوكراني السابق، فولودومير شوماكوف: