ما حجم المشاكل القانونية التي يواجهها ترمب؟

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أصدرت وزارة العدل الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، لائحة اتهام مختومة ضد الرئيس السابق دونالد ترمب بـ4 تُهم تتعلق بجهوده لمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، والتي أدت إلى أعمال الشغب والهجوم على مبني «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

وهذا هو التهديد القضائي الأخطر حتّى الآن بالنسبة للرئيس السابق في خضمّ حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى «البيت الأبيض».

فما التهم التي يواجهها ترمب حتى الآن؟

ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية أن ترمب يواجه 40 تهمة جنائية، بشأن مزاعم إساءة تعامله مع مواد سرّية بعد مغادرته «البيت الأبيض».

وصادر «مكتب التحقيقات الفيدرالي» آلاف الوثائق من منزل ترمب بمنتجع مارالاغو، العام الماضي، بما في ذلك نحو 100 وثيقة جرى تصنيفها على أنها «سرية».

وتتعلق التهم في هذه القضية بكل من طريقة تعامله مع الوثائق، وجهوده المزعومة لعرقلة محاولات «مكتب التحقيقات الفيدرالي» لاستردادها.

وفي قضية أخرى، يواجه ترمب 34 تهمة تتعلق بتزوير مستندات تجارية تتعلق بمدفوعات مالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

أما لائحة الاتهام، التي صدرت، مساء أمس الثلاثاء، فشملت 4 تهم تتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة، وعرقلة إجراءات رسمية.

هل يمكن أن يُسجن ترمب بسبب هذه التهم؟