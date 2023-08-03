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كيف تم اختيار القاضية التي سيمثل ترامب أمامها؟

3
AUGUST
2023
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إثر تحقيق أشرف عليه المدّعي الخاص جاك سميث، اتُّهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"التآمر ضد الدولة الأميركية" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.

ومن المقرّر أن يحصل المثول الأولي لترامب اليوم الخميس أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية.

وستتولى القاضية تانيا شوتكان النظر في القضية الجنائية ضد ترامب، ولكن كيف تم اختيار شوتكان لهذه المهمة؟
ماذا جاء في لائحة الاتهامات الجنائية لترامب؟

• وجهت لائحة اتهامات جنائية لترامب، يوم الثلاثاء، بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة الي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأميركية.

• تلقي اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة.

• تؤرخ لائحة الاتهام لحملة من الأكاذيب حول نتائج الانتخابات استمرت عدة أشهر.

• جاء في لائحة الاتهام أنه حتى عندما أدت تلك الأكاذيب إلى تمرد فوضوي في مبنى الكابيتول، سعى ترامب لاستغلال هذا العنف بالإشارة إليه كسبب لتأخير عملية فرز الأصوات، والتي حسمت هزيمته.

• تضمنت لائحة الاتهام، الصادرة يوم الثلاثاء، التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التي قادها ترامب يوما ما، والاعتداء على "الوظيفة الأساسية" للديمقراطية.

• قال جاك سميث، المحامي الخاص بوزارة العدل والذي قضى مكتبه عدة أشهر في التحقيق مع ترامب إن "الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021 كان هجوما غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأميركية".

• سميث أضاف أن "أكاذيب المدعى عليه غذت هذا الهجوم، وكان يهدف لعرقلة عملية إحصاء الأصوات والتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية".

من جانبها وصفت حملة ترامب الاتهامات بـ "الزائفة"، وتساءلت عن سبب استغراق الإعلان عن هذه الاتهامات عامين ونصف.

 

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