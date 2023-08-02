إعصار يقطع الكهرباء عن مئات آلاف السكان في اليابان

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ذكرت تقارير إعلامية أن شخصاً لقي حتفه فيما انقطعت الكهرباء عن مئات آلاف السكان في جنوب اليابان اليوم (الأربعاء) لدى اقتراب إعصار مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

أُلغيت مئات الرحلات إلى أوكيناوا وغيرها من الجزر في المنطقة حيث علق آلاف السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الاستوائية المطلة على البحر.

وصاحبت الإعصار «خانون»، الذي وصفته هيئة الأرصاد اليابانية بأنه «قوي جداً»، رياح بلغت سرعتها 180 كيلومتراً في الساعة.

وذكرت شركة أوكيناوا للطاقة بأن الكهرباء انقطعت صباح اليوم عن 220 ألفاً و580 منزلاً، أي نحو 35 في المائة من إجمالي المنازل في المنطقة.

وصدر تحذير لسكان أوكيناوا والجزء الجنوبي من منطقة كاغوشيما؛ إذ دعت السلطات أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مكان آمن، وفق ما أفادت به وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وذكرت الوكالة أن 11 شخصا في أوكيناوا أصيبوا بجروح طفيفة.

وأما شبكة «إن إتش كاي» فأفادت بوفاة رجل يبلغ من العمر 90 عاماً بعدما علق تحت مرأب للسيارات مساء الثلاثاء، مرجّحة أن يكون الحادث ناجماً عن الرياح العاتية.

وحذّرت وكالة الأرصاد اليابانية من فيضانات وانزلاقات للتربة في أجزاء من جزيرة أوكيناوا.

ولفتت إلى أن الإعصار كان على بعد 70 كيلومتراً جنوب جزيرة كوميجيما النائية التابعة لأوكيناوا عند الساعة 23:00 (ت.غ) ويتحرّك باتّجاه الغرب والشمال الغربي.

ويتوقع أن يمر من شرق الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ذكرت «إن إتش كاي» أن أكثر من 400 رحلة جوية أُلغيت اليوم، مما أثّر على أكثر من 65 ألف راكب.