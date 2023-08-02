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قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أمس الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قدَّمت رداً موجزاً جداً على طلب من قيادة «الأمم المتحدة» يتعلق بجندي أميركي انطلق عبر الحدود شديدة الحراسة مع كوريا الجنوبية، في 18 يوليو (تموز)، وجرى احتجازه على الفور.

وقال المتحدث باسم «البنتاغون» البريجادير جنرال باتريك رايدر إن كوريا الشمالية لم تردَّ سوى بتأكيد تلقّيها طلب قيادة «الأمم المتحدة»، للحصول على معلومات حول الجندي الأميركي ترافيس كينج، لكنها أحجمت عن تقديم معلومات مفصلة عنه، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رايدر، في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أؤكد أن كوريا (الشمالية) ردّت على قيادة الأمم المتحدة»، لكن ليس لديَّ أية معلومات جوهرية يمكن إفادتكم بها.

وردَّ رايدر، عند الضغط عليه، بأن رسالة كوريا الشمالية إلى قيادة «الأمم المتحدة» كانت مجرد «تأكيد» لتلقّي الطلب المقدَّم من القيادة.

كان الجندي الأميركي قد انطلق إلى داخل حدود كوريا الشمالية، في 18 يوليو، أثناء قيامه بجولة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود، مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية المسلَّحة نووياً.

وانضم كينج إلى الجيش الأميركي، في يناير (كانون الثاني) 2021، وكان يخدم ضمن قوة في كوريا الجنوبية، في سياق الالتزام الأمني الأميركي المستمر منذ عقود تجاه ذلك البلد.