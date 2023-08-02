دعوة أميركية لوزير خارجية الصين الجديد لزيارة واشنطن

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قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة دعت وزير الخارجية الصيني الجديد وانغ يي لزيارة واشنطن، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُقيل تشين قانغ، سلف وانغ، فجأة من منصبه، في أواخر يوليو (تموز)، بعد عدم ظهوره علناً لمدة شهر.

ووجَّهت الولايات المتحدة دعوة لوانغ، خلال اجتماع، يوم الاثنين، بين مسؤولين أميركيين وصينيين، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، لصحافيين.

وأضاف: «مددنا الدعوة التي وُجّهت سابقاً إلى وزير الخارجية السابق تشين قانغ، وأوضحنا أن تلك الدعوة انتقلت إلى الوزير يي».

وأشار ميلر إلى أنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت بكين قد قبلت العرض. وأضاف «نتوقع بالتأكيد أنه شيء سيقبلونه، وهي رحلة نتوقع حدوثها، لكننا لم نحدد موعداً بعد».

وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بكين، في يونيو (حزيران)، للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار المسؤولين، بمن فيهم وانغ وتشين، كما التقى بلينكن وانغ في جاكرتا، في يوليو.

وشغل وانغ منصب وزير الخارجية من 2013 إلى 2022.