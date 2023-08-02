living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دعوة أميركية لوزير خارجية الصين الجديد لزيارة واشنطن

2
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة دعت وزير الخارجية الصيني الجديد وانغ يي لزيارة واشنطن، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُقيل تشين قانغ، سلف وانغ، فجأة من منصبه، في أواخر يوليو (تموز)، بعد عدم ظهوره علناً لمدة شهر.

ووجَّهت الولايات المتحدة دعوة لوانغ، خلال اجتماع، يوم الاثنين، بين مسؤولين أميركيين وصينيين، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، لصحافيين.

وأضاف: «مددنا الدعوة التي وُجّهت سابقاً إلى وزير الخارجية السابق تشين قانغ، وأوضحنا أن تلك الدعوة انتقلت إلى الوزير يي».

وأشار ميلر إلى أنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت بكين قد قبلت العرض. وأضاف «نتوقع بالتأكيد أنه شيء سيقبلونه، وهي رحلة نتوقع حدوثها، لكننا لم نحدد موعداً بعد».

وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بكين، في يونيو (حزيران)، للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار المسؤولين، بمن فيهم وانغ وتشين، كما التقى بلينكن وانغ في جاكرتا، في يوليو.

وشغل وانغ منصب وزير الخارجية من 2013 إلى 2022.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   