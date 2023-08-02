اتهام جنائي جديد لترامب لمساعيه في إلغاء نتائج انتخابات 2020

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قالت وزارة العدل الأميركية إن الرئيس السابق دونالد ترامب، مدعو للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن يوم 3 أغسطس.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن هيئة المحلفين الفدرالية الكبرى سلمت لائحة اتهامات لمحكمة اتحادية في واشنطن بشأن دور ترامب في أحداث الكونغرس.

كذلك تم توجيه اتهام جديد لترامب بشأن محاولة تقويض نقل السلطة في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير 2021.

وفي وثيقة المحكمة المكونة من 45 صفحة، يزعم مدعون وجود مؤامرة منسقة عبر عدة ولايات أميركية وقدم خلالها ترامب وحلفاؤه ادعاءات احتيالية كانوا يعرفون أنها غير صحيحة في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأميركية والتشبث بالسلطة.

وبعد خطاب ناري ألقاه ترامب، هاجم أنصاره مبنى الكابيتول الذي يضم الكونغرس في السادس من يناير 2021 في محاولة لمنع الكونغرس من تأكيد فوز جو بايدن.

وسبق إعلان وزارة العدل الأميركية، تصريح من ترامب الثلاثاء قال فيه إنه يتوقع أن يوجّه إليه المدعي العام الفدرالي جاك سيمث قريبا اتهاما جنائيا جديدا.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال" قال ترامب: "سمعت بأن المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجّه اتهاما زائفا جديدا إلى رئيسكم المفضل، أنا، عند الساعة 17:00 (21:00 توقيت غرينيتش)".

ما هي الاتهامات الموجهة لترامب؟

• على أثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص جيك سميث، اتُّهم المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ"التآمر ضد الدولة الأميركية" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.

• جاء في لائحة الاتهام أن "المتهم وعلى الرغم من هزيمته، كان مصمما على البقاء في السلطة. لذلك، ولمدة تزيد عن شهرين بعد انتخابات 3 نوفمبر 2020، نشر المتهم أكاذيب حول وجود عمليات تزوير غيّرت النتيجة وحول أنه فاز بالفعل".

• أضافت لائحة الاتهام أن "هذه الادعاءات كانت كاذبة والمتهم يعلم أنها كانت كاذبة. لكن المتهم كررها ونشرها على نطاق واسع رغم كل شيء".

• سبق أن وجّه سميث اتهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية.

• قبل أسبوعين قال ترامب إنه تلقى رسالة من مدّعين أشاروا فيها إلى أنه من المرجح أن يوجّه إليه اتهام جنائي على خلفية اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

• تساءل ترامب الثلاثاء "لمَ لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف العام؟ لمَ انتظروا كل هذه المدة؟".

• أضاف ترامب: "لأنهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي"، مندّدا بـ"سوء سلوك الادعاء".

• جاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه ترامب حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل.

• يتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.