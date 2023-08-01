الكرملين يدعو إلى «ضبط النفس» والعودة إلى «الشرعية» في النيجر

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دعا الكرملين، اليوم الاثنين جميع الأطراف إلى «ضبط النفس» والعودة إلى «الشرعية» في النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «ما يجري هناك يثير قلقاً جدياً» مضيفاً: «ندعو إلى عودة الشرعية بأسرع ما أمكن في البلد، وجميع الأطراف إلى ضبط النفس، حتى لا يتسبب ذلك في خسائر بشرية»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الشأن الأوكراني، قال بيسكوف، إن «هجوم أوكرانيا المضاد فاشل وهو يهدر موارد الناتو العسكرية»، مشيراً إلى أن بلاده اتخذت إجراءات لمنع ضربات المسيرات الأوكرانية في موسكو ومناطق أخرى، وأكد أنه لا تتوفر حالياً أسس لمحادثات سلام.