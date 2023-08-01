"استهدف فتيات لم يبلغن بعد"... عامل رعاية يعتدي على 91 طفلة!

A + A -

وجهت السلطات الأسترالية الاتهام إلى عامل رعاية أطفال سابق بالاعتداء جنسيا على 91 طفلة، في قضية وصفتها الشرطة، اليوم الثلاثاء، بأنها "الأكثر فظاعة" بين جرائم الاستغلال الجنسي.



وقالت الشرطة إن الاعتداءات حدثت بين عامي 2007 و2022 في 10 مراكز مختلفة لرعاية الأطفال، واستهدفت حصرا "فتيات لم يصلن بعد إلى سن البلوغ".



وأضافت الشرطة أن "الرجل اتهم بـ1,623 جريمة منفصلة، بينها 136 جريمة اغتصاب، و110 جرائم إقامة اتصال جنسي مع طفلة أصغر من 10 سنوات".

وقام المحققون بفحص كميات هائلة من المواد المصورة المروعة الموجودة على هاتف الرجل البالغ 45 عاما، مؤكدين أن "هذه المواد مكنتهم من التعرف على جميع ضحاياه".



وذكرت الشرطة أن "المتهم سبق أن اجتاز جميع عمليات التدقيق الصارمة اللازمة للعمل مع الأطفال في أستراليا".



وقال محقق رفيع في الشرطة إن "ما اقترفه هذا الشخص بحق هؤلاء الأطفال يتجاوز حدود خيال أي شخص".



وأضاف، "كل ما يمكنني قوله هو أنك تحاول ألا تصاب بصدمات بعد فترة عمل طويلة في الشرطة، لكن هذه قضية مروعة".