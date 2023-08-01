ترامب يتوقع توجيه اتهامات ضده من “جاك المخبول” في قضية اقتحام مبنى الكابيتول

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يتوقع توجيه اتهامات رسمية له في قضية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في يناير 2021.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية TRUTH Social: “أفترض أنه من يوم لآخر ستكون هناك لائحة اتهامات من جاك سميث المخبول وعصابته المتحيزة، على خطابي السلمي والوطني”، قاصدا خطابه العام على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول قبل عامين .

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة تهدف إلى إخفاء “الأخبار السيئة حول الرشاوى والابتزاز” القادمة من “معسكر” رئيس الدولة الحالي، جو بايدن.

واعتبر أن الحديث يدور حول محاولة الديمقراطيين التدخل في انتخابات 2024.

يذكر أنه في 6 يناير 2021، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مقر السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص منذ الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقّ ما يقرب من 300 منهم.