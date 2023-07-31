سيول وواشنطن تتفقان على تعزيز سلاسل التوريد الدفاعية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، خلال محادثات التعاون الدفاعي رفيعة المستوى التي جرت الأسبوع الماضي بين الدولتين، على التوقيع على اتفاق يهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد الأمنية الثنائية، حسبما ذكرت وكالة شراء الأسلحة في سيول اليوم (الاثنين).

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية إيوم دونج هوان، ووكيل وزارة الدفاع الأميركية للاستحواذ والاستدامة ويليام إيه لابالانت، أبرما الاتفاق خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي التكنولوجي الدفاعي في واشنطن يوم الجمعة الماضي، وفقاً لما ذكرته إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.

واتفق الجانبان على توقيع اتفاق أمن التوريد، الذي سيسمح للدولتين الحليفتين بأن تكون الأولوية للأوامر المتعلقة بالدفاع من بعضهم بعضاً، بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية ذات الصلة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

كما ناقشا الجهود المبذولة لتوقيع اتفاقية مشتريات الدفاع المتبادلة، التي تهدف إلى تخفيف بعض الحواجز التجارية أمام الصادرات الثنائية للأسلحة.

يشار إلى أنه في مايو (أيار) من العام الماضي، وافق الرئيسان الكوري الجنوبي يون سوك يول والأميركي جو بايدن على بدء المناقشات حول الاتفاقية كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون في سلاسل التوريد الدفاعية خلال قمتهما في سيول.