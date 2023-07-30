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جمارك السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب عشرات الآلاف من حبوب الكبتاغون

30
JULY
2023
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة بالمملكة العربية السعودية من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 151 ألف حبة كبتاغون، وفق وكالة “روسيا اليوم”.

وقالت الهيئة إن “الجمارك عثرت عليها مخبأة في مركبات قدمت إلى المملكة عبر المنفذ”، وأوضحت أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب 43 ألف حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة بداخل محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 45349 حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة بداخل خزان الهواء الواقع على أذرعة التوازن للاطارات الأمامية لمركبة أخرى، في حين تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 62790 حبة مخبأة بداخل محرك التبريد الخاص بإحدى المركبات.

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