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باريس سان جيرمان يعلن عن حسم صفقة من برشلونة

30
JULY
2023
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأحد، عن تعاقده مع حارس المرمى الإسباني أرناو تيناس، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.

ونشر سان جيرمان، على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، فيديو للصفقة يظهر فيه أرناو تيناس من زوايا خلفية وجانبية، دون الكشف عن وجهه بالكامل.

ووضع النادي الفرنسي رموزا لقفازات حارس المرمى على الفيديو التقديمي للصفقة.

ووقع الحارس البالغ عمره 22 عاما عقدا مع الفريق الباريسي لمدة موسمين حتى 2025.

وتيناس هو خريج أكاديمية “لاماسيا” حيث تدرج في جميع الفئات العمرية لنادي برشلونة وصولا للفريق الأول دون لعب أي مباراة رسمية، وانتهى عقده في 30 يونيو الماضي، ما أثار اهتمام النادي الباريسي بالتوقيع معه بطلب من مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي، حيث يشتركان في نفس وكيل الأعمال إيفان دي لابينا، وهي أحد التفاصيل التي أدت إلى إتمام الصفقة.

وشارك تيناس مع رديف برشلونة في 58 مباراة بكل المسابقات، تلقى 59 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 22 مباراة.

وكان تيناس واحدا من اكتشافات بطولة أوروبا تحت 21 عاما، والتي كانت فيها إسبانيا وصيفة بعد خسارة المباراة النهائية أمام إنجلترا.

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