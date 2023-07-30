«وول ستريت جورنال»: السعودية تستضيف محادثات «سلام» بشأن أوكرانيا الشهر المقبل

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الوطن السورية: مع اشتداد أزمة الغذاء العالمية والتي وصفتها أوساط أممية بالأسوأ عبر التاريخ، بدأت تلوح في أفق السياسة الدولية بوادر سعي لإيجاد مخارج سياسية للأزمة الأوكرانية التي أرخت بتداعياتها الاقتصادية والأمنية على العالم بأسره.

صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية كشفت أمس أن السعودية تعتزم استضافة محادثات سلام تتعلق بأوكرانيا، في إطار جهود غربية، لخطب ود الجنوب العالمي، وفق تعبير الصحيفة، والتي أوضحت أن الاجتماع سيضم مسؤولين كباراً مما يصل إلى 30 دولة، وسيعقد في جدة يومي 5 و6 آب المقبل.

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وحسب الصحيفة الأميركية فإن المسؤولين الأوكرانيين والغربيين يأملون بأن تتوج هذه الجهود بقمة سلام في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيوقع زعماء العالم على المبادئ المشتركة لحل هذه الحرب، كما يأملون أن هذه المبادئ يمكن أن تشكل إطار محادثات السلام المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لمصلحة كييف.

الصحيفة التي لم تشر إلى إمكانية مشاركة روسيا في هذه المحادثات أكدت أن بريطانيا وجنوب إفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي أكدوا الحضور كما سيحضرها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، معتبرة أنه ‏تم اختيار السعودية لاستضافة المحادثات على أمل إقناع الصين التي تحافظ على علاقات وثيقة مع موسكو والرياض، بالمشاركة.

التطور السياسي اللافت المرتقب يأتي على وقع تفاقم أزمة الغذاء العالمية حيث أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها اضطرت إلى قطع المساعدات الغذائية عن الملايين على مستوى العالم بسبب أزمة التمويل، حيث إن دولاً مشاركة في برنامج الغذاء العالمي قلصت التمويل أو قطعته ما أثر على ملايين المحتاجين في سورية وأفغانستان واليمن ودول أخرى.