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مع تشكّل الإعصار خانون...الصين تُحذّر من ثالث إعصار في 3 أسابيع

29
JULY
2023
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حذّر خبراء الأرصاد الجوية في الصين، اليوم، من اقتراب العاصفة المدارية خانون التي من المتوقّع أن تكتسب قوة الإعصار سريعاً وأن تجتاح الساحل الصيني المكتظّ بالسكان خلال الأيام المقبلة.

وقال الخبراء إنّ خانون، الذي يبعد الآن أكثر من ألف كيلومتر إلى الشرق من الفلبين في المحيط الهادي، ربّما يصل إلى إقليم تشجيانغ ذي الأهمية الاقتصادية يوم الثلثاء على أقرب تقدير.

الأعاصير شائعة في الصين، وغالباً ما تُهدّد المدن الكبرى. ويعاني ما يصل إلى 150 مدينة صينية جرّاء الفيضانات كلّ عام بسبب ضعف أنظمة تصريف المياه، ما يؤدّي إلى تعطيل الاقتصادات المحلّية، بل وحصد الأرواح أيضاً.

مع دخول منطقة غرب المحيط الهادي ذروة موسم الأعاصير في آب وأيلول، يُحذّر العلماء من أنّ العواصف ربّما تزداد عنفاً وتحدث بوتيرة أكبر بسبب الاحتباس الحراري. وسيكون خانون الإعصار الثالث الذي يضرب الصين بعد الإعصار دوكسوري القوي أمس والإعصار تاليم قبل أسبوع فحسب.

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