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روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية قرب موسكو

28
JULY
2023
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احبطت روسيا اليوم (الجمعة) هجوماً بمسيرة أوكرانية في منطقة موسكو لم يسفر عن أضرار أو إصابات، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وأوضحت وزارة الدفاع عبر «تلغرام»: «هذا الصباح، أُحبطت محاولة» هجوم من كييف بـ«طائرة من دون طيار (...) في منطقة موسكو». وأضافت أن «المسيرة دُمرت بوسائل دفاع جوي»، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وفي وقت مبكر الجمعة، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على «تلغرام» أنه «خلال الليل، شنت محاولة هجوم بمسيرة معادية»، من دون تحديد الموقع. وتعرضت العاصمة الروسية ومنطقتها الواقعتان على مسافة أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، لهجمات بمسيرات، بما فيها هجوم استهدف «الكرملين» في مايو (أيار). وتبنَّت أوكرانيا الاثنين هجوماً بمسيرتين على موسكو خلال الليل. وأعلنت روسيا وقتها أنها «حيدت» طائرتَين أوكرانيتَين بلا طيار في موسكو خلال الليل، قائلة إنها أحبطت «عملاً إرهابياً» من جانب كييف في العاصمة الروسية. وأشارت وكالة «تاس» إلى أن حطام إحدى المسيرتَين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسية، بينما أصابت الأخرى مركزا للأعمال في شارع ليخاشيفا على مقربة من أحد الشوارع الرئيسة في موسكو. وأعلنت روسيا في 4 يوليو (تموز) إسقاط 5 طائرات مسيرة فوق محيط العاصمة، محملة أوكرانيا مسؤولية الهجوم الذي لم يتسبب بإصابات ولا بإضرار بحسب موسكو، لكنه أدى إلى اضطراب الحركة في مطار فنوكوفو، أحد المطارات الدولية الثلاثة في العاصمة.

الشرق الأوسط
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