وزيرة الخارجية الفرنسية: الانقلاب في النيجر «ليس نهائياً» وإيجاد مخرج لا يزال ممكناً

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شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس (الجمعة)، على أن الانقلاب في النيجر ليس «نهائياً» بعد، آملة في أن يستجيب الانقلابيون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وقالت كولونا: «إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية، فذلك لأننا لا نعدّ الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي».

وأعلنت كولونا الجمعة أن رئيس النيجر محمد بازوم «بصحة جيدة»، رغم أن مدبري الانقلاب يحتجزونه في مقره.

وقالت إن بازوم تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة. وأضافت: «يمكن الوصول إليه، وقد قال أيضاً إنه في صحة جيدة».