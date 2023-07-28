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غوتيريش: «عصر الغليان العالمي» بدأ في الأرض

28
JULY
2023
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو تشير إلى بدء «عصر الغليان العالمي».

وقال غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية «مرعبة» مضيفا: «التغير الحراري هنا. وهو مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي».

وتابع: «بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة». مشيرا إلى أنه «باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة فإن يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات».

ووصف غوتيريش الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها «صيف قاس».

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع «التوقعات والتحذيرات المتكررة» من قبل العلماء، مضيفا أن «المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير».

وحض «القادة على القيادة»، مردفا «لا مزيد من التردد. لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولا».

كما دعا غوتيريش قبيل قمة الطموح المناخي التي سيستضيفها في سبتمبر (أيلول) المقبل، الدول المتقدمة إلى الالتزام بتحقيق حيادية الكربون في أقرب وقت من عام 2040 وللاقتصادات الناشئة في أقرب وقت من عام 2050.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن «الدمار» الذي بدأته الإنسانية «يجب ألا يبعث على اليأس بل العمل». منبها إلى أنه من أجل منع أسوأ النتائج على الإنسانية لا بد من «تحويل عام من الحرارة الملتهبة إلى عام من الطموح الملتهب».

ورجّحت الأمم المتحدة، الخميس، أن يكون يوليو (تموز) الحالي أكثر الشهور المسجّلة سخونة على الإطلاق، في وقت تجتاح موجات الحرّ مساحات شاسعة من الكوكب.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس «من المرجّح جداً أن يكون يوليو 2023 أكثر شهور يوليو سخونة، وأكثر الشهور المسجّلة سخونة على الإطلاق».

الشرق الأوسط
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