أدلة سريّة بشأن وجود كائنات فضائية.. ضابط استخبارات أميركي يفجّر مفاجأة!

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أكد ضابط سابق في الاستخبارات الأميركية أمام لجنة في الكونغرس أنّ البشر ليسوا الوحيدين في الكون، مشيرًا إلى أنّ السلطات تخفي أدلة على وجود كائنات فضائية، بينها بقايا جسم مجهول.

وقال ديفيد غروش أمس الأربعاء: إنه مقتنع "تمامًا" بأن الولايات المتحدة تحوز جسمًا طائرًا مجهولًا اعتبرته السلطات الأميركية "ظاهرة غريبة غير مُحددة" ("UAP").

وأضاف: "أدركت في إطار ممارسة مهامي أن ثمة برنامجًا (...) يرمي إلى استعادة بقايا جهاز مجهول وتحليلها"، لفهم كيفية عمله.

وتابع: "اتخذت بعد الاستناد إلى بيانات جمعتها، قراري بمشاركة ما توصّلت إليه مع الأعلى رتبةً مني وعدد كبير من أعضاء المفتشية العامة، وأن أصبح مُبلغًا".

وأشار الضابط السابق الذي تلقى عددًا كبيرًا من الأسئلة خلال الجلسة، إلى أنه غير قادر على عرض تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع بصورة علنية، لأن المعلومات سرية.

وأكد أنه تمكنّ من أن يستجوب "شخصيًا" أشخاصًا لديهم معرفة مباشرة بوجود هذا الجسم الطائر غير الأرضي.

ديفيد غروش لفت إلى أنّ أقواله "تستند إلى معلومات تلقيتها من أفراد خلفياتهم المرتبطة بخدمة البلاد معروفة، وقد أطلعني كثيرون على أدلة دامغة على شكل صور فوتوغرافية ووثائق رسمية وشهادات شفوية سرية".

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021، خلص تقرير أميركي إلى عدم الوصول إلى أي دليل على وجود كائنات فضائية، لكن في الوقت نفسه لم يتمكن من توضيح الظواهر الغامضة التي رُصدت من قبل بعض الطيارين العسكريين الأميركيين، فيما يخشى البنتاغون ارتباطها بعمليات تجسس.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" حينها عن مسؤولين بالحكومة الأميركية اطلعوا على مضمون التقرير، قولهم إنه ما زال من الصعب تفسير معظم الظواهر التي رآها الطيارون في السنوات الأخيرة.