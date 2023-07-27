ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الجهاز قوله إن البحار اعتقل وبحوزته قنبلتان محليتا الصنع.

وذكر أنه مشتبه به أيضا في نقل أسرار الدولة إلى أوكرانيا.

كما نقل عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إنه عثر على آثار متفجرات على متن سفينة أجنبية متجهة من تركيا إلى روسيا لتحميل حبوب، مضيفا أن السفينة دخلت في السابق ميناء أوكرانيا.

وهذا هو ثاني إعلان من نوعه هذا الأسبوع، إذ أعلن جهاز الأمن الاتحادي الاثنين الماضي، العثور على آثار متفجرات على متن سفينة أخرى أبحرت من تركيا إلى ميناء روستوف أون دون في روسيا لتحميل حبوب.

وسبق أن اتهمت روسيا سفن الحبوب التي تبحر إلى أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بحمل شحنات عسكرية أوكرانية. وانسحبت روسيا من الاتفاق الأسبوع الماضي مما أدى لانهياره.