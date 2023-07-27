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الأمم المتحدة تعلن انتهاء عصر الاحتباس الحراري وبداية عصر "الغليان العالمي"!

27
JULY
2023
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بأن عصر الاحتباس الحراري انتهى وأن عصر "الغليان العالمي" بدأ في الأرض، مشيرًا إلى أن، شهر تموز/ يوليو الجاري، هو أكثر شهر سخونة مسجل على الإطلاق.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي: "انتهي عصر الاحتباس الحراري وبدأ الآن عصر الغليان العالمي، درجة الحرارة أصبحت لا تطاق، ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتقاعس العمل المناخي غير مقبول".

وأضاف أن "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، نشرتا تقريرًا يؤكد أن، شهر يوليو، هو أكثر شهر سخونة مسجل على الإطلاق".

وقال غوتيريش إن "موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي مرعبة".

 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدًا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير، في يوليو، تؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي".

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