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روسيا: عثرنا على "آثار متفجرات" بسفينة شحن في البحر الأسود

27
JULY
2023
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قال جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، إنه عثر على "آثار متفجرات" على متن سفينة شحن آتية من تركيا ومتجهة إلى ميناء روستوف-نا-دونو الروسي في خضم توترات كبيرة في البحر الأسود بين كييف وموسكو.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي في بيان:

في 26 يوليو عثر على آثار متفجرات في مركب انقاذ تابع لسفينة الشحن بي أم أو ريفر.
السلطات الروسية منعت السفينة من دخول "المياه الإقليمية الروسية".
السفينة أبحرت من مرفأ سينوب في تركيا وكانت متجهة عبر مضيق كيرتش الفاصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم، إلى مرفأ روستوف-نا-دونو الروسي لتحميل حبوب.
السفينة توجهت مرتين في يونيو ويوليو إلى مرفأ ريني الأوكراني، وفقا لرويترز.
واستهدف هذا المرفأ الواقع على نهر الدانوب في منطقة أوديسا بضربات روسية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي إن العملية أتت خلال تدابير متخذة في إطار مكافحة الإرهاب وقد تكون السفينة استخدمت "لنقل متفجرات إلى أوكرانيا".

وهذه هي المرة الثانية التي يكشف فيها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن عثوره على آثار متفجرات في إحدى سفن الشحن.

وكان سبق للجهاز ان أعلن الاثنين أنه عثر في 22 يوليو على آثار متفجرات في سفينة شحن أخرى أبحرت من تركيا وكان يفترض أن تصل إلى مرفأ روستوف-نا-دونو عبر مضيق كيرتش.

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