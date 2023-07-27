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شويغو يحضر عرضا فنيا وعسكريا بصحبة زعيم كوريا الشمالية

27
JULY
2023
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حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وممثل صيني، عرضا موسيقيا أقيم بماسبة الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب الكورية، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية.

 

وقالت إذاعة "صوت كوريا" إن الحفل الغنائي الذي نظم إحياء للذكرى السبعين لـ"يوم النصر في حرب التحرير الوطنية"، كما تسميه كوريا الشمالية إبرام الهدنة في الحرب الكورية (1950-1953)، انطلق في منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وشاركت في العرض فرق فنية رائدة من كوريا الشمالية، بينها مدنية وعسكرية، إضافة إلى فنانين وطلاب في المؤسسات التعليمية في مجال الفنون.

وتضمن الحفل أغاني تمجد عيد النصر، وأغاني عسكرية، وأخرى تشيد بفضائل الزعيم الراحل كيم إيل سونغ، فضلا عن مجموعة من الأغاني الصينية والروسية تكريما لممثلي "بعثات الصداقة" الذين وصلوا إلى بيونغ يانغ.

وقبل الحفل عقد كيم جونغ أون وسيرغي شويغو اجتماعا بحثا خلاله الأمن العالمي والإقليمي، حسبما أفادت الدفاع الروسية، كما زارا معرضا لأحدث الأسلحة الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن يحضر وزير الدفاع الروسي العرض العسكري الذي ينظمه الجيش الكوري الشمالي اليوم الخميس إحياء للذكرى الـ70 "للنصر في حرب التحرير الوطنية".

روسيا اليوم
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