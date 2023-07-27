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روسيا تصف قرار عدم تحديد موعد لقبول مشاركة رياضييها في أولمبياد باريس بـ”المتوقع”

27
JULY
2023
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اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري تشيرنيشينكو، أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم وضع تواريخ محددة بشأن السماح للروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كان متوقعا.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، 203 دول، باستثناء روسيا وبيلاروس، للمشاركة في أولمبياد باريس صيف العام المقبل. وقال باخ إن اللجنة الأولمبية لا تضع مواعيد نهائية محددة بشأن قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في أولمبياد 2024، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن في أكتوبر المقبل.

وفي تعليقه على قرار اللجنة الأولمبية الدولية، قال تشيرنيشينكو إن القرار كان متوقعا.

وأوضح أن اللجنة الأولمبية الدولية قد تحولت منذ فترة طويلة من منظمة تدافع عن مصالح الرياضيين، إلى هيكل يزدهر فيه حكم الشيوخ “الغيرونتوقراطية” واحتكار دول مختارة.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن لدى بلاده خبرة كبيرة، والدافع والمنظور لتنظيم دورة رياضية من حجم الألعاب الأولمبية، وحتى أكبر.

وأضاف: “لن تكون روسيا معزولة عن الرياضة الدولية.. قريبا جدا، ستستضيف بلادنا مهرجانا دوليا للرياضات الجامعية بمشاركة ممثلي منظمة شنغهاي للتعاون و”بريكس” ورابطة الدول المستقلة”.

وأكمل: “في عام 2024، وللمرة الأولى ستقام ألعاب المستقبل، ألعاب الصداقة، ألعاب “بريكس”. نحن واثقون من أننا سنكون قادرين على إعداد رد جدير بتصرفات اللوبي الرياضي العالمي”.

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