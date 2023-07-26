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سفينة تنقل 3 آلاف سيارة لمصر...تشتعل قبالة ساحل هولندا

26
JULY
2023
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نقلت وكالة “رويترز” عن خفر السواحل الهولندي إن حريقا اندلع في سفينة قبالة الساحل الهولندي وعلى متنها قرابة ثلاثة آلاف سيارة مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

واندلع الحريق مساء يوم الثلاثاء في السفينة فريمانتل هايواي المسجلة في بنما. ويبلغ طولها 199 مترا وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر، وأجبر الحريق العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم.

وأوضح خفر السواحل أن سفن الإنقاذ أخذت ترش الماء على السفينة المشتعلة لإخماد النيران لكن الكثير من المياه قد يؤدي إلى إغراقها.

وقال إدوين فيرستيج المتحدث باسم إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية: “لم يتم السيطرة على الحريق بالتأكيد. من الصعب إخماد الحريق ربما بسبب الشحنة التي تنقلها السفينة”.

وقال خفر السواحل على موقعه على الإنترنت إن سبب الحريق غير معروف، لكن متحدثا باسم خفر السواحل أفاد”رويترز” في وقت سابق بأن النار نشبت بالقرب من سيارة كهربائية.

وقال خفر السواحل إن السفينة فريمانتل، التي غادرت ميناء بريمرهافن، تم قطرها بعيدا عن مسارات الشحن ويمكن أن تغرق. وكانت تبعد 27 كيلومترا إلى الشمال من جزيرة أميلاند الهولندية عندما بدأ الحريق.


وأجلي جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23.

ونقلت طائرة هليكوبتر بعض الذين يعانون من أعراض استنشاق الدخان إلى منشآت طبية في البر الرئيسي.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إدوين جرانيمان إن خبراء الإنقاذ يحاولون تحديد الخطوات التالية في التعامل مع السفينة المشتعلة.

كما دمر حريق آلاف السيارات الفاخرة على متن سفينة قبالة سواحل جزر الأزور البرتغالية في فبراير شباط من العام الماضي.

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