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الصين تؤكد أن دبلوماسيتها «تسير بثبات» بعد إعفاء وزير الخارجية

26
JULY
2023
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن دبلوماسيتها «تمضي بثبات»، وذلك غداة إعفاء الوزير تشين غانغ من منصبه، ممتنعة عن الإدلاء بأي تعليق إضافي بشأن هذه الخطوة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري عقدته في بكين إن «كل النشاطات الدبلوماسية للصين تمضي بثبات». وردا على سؤال بشأن إعفاء تشين، اكتفت بالقول «في ما يتعلق بهذا السؤال، سبق لشينخوا (الوكالة الرسمية) أن نشرت المعلومات. أحيلكم عليها».

وأعفي تشين غانغ (57 عاما) من منصبه الثلاثاء بعد 207 أيام فقط على تسميته وزيرا للخارجية، وأعيد سلفه وانغ يي إلى المنصب، وفق الإعلام الرسمي.وأتت الخطوة بعد غياب تشين غانغ الذي يعتبر من المقربين من الرئيس شي جينبينغ وأحد كاتمي أسراره، لمدة شهر عن الحيّز العام، ما أثار تكهنات بأنه فقد مكانته أو أنه يخضع لتحقيق رسمي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» قد أوردت الثلاثاء أن «أعلى هيئة تشريعية في الصين صوّتت لمصلحة تعيين وانغ يي وزيراً للخارجية»، وأن الرئيس شي جينبينغ وقّع أمرا رئاسيا لوضعه موضع التنفيذ.

الشرق الأوسط
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