مسافر ينتحر على متن طائرة!

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اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، يوم الثلاثاء، للهبوط في الجزائر أثناء قيامها برحلة من إسطنبول إلى مراكش، إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة.

وأفادت وكالة “الأناضول” بأن طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة TK619 أقلعت عند ساعات الظهيرة من مطار اسطنبول متوجهة إلى مدينة مراكش المغربية، لافتة إلى أن راكبا أجنبيا لم يتم الإفصاح عن جنسيته، دخل الحمام أثناء الرحلة وطال مكوثه هناك، ما جعل الشك يساور أفراد طاقم الطائرة.

وأوضحت “الأناضول” أنه عقب إخراج الراكب الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين، ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطا اضطراريا في الجزائر.

وأعلنت الطواقم الطبية التي جاءت إلى الطائرة بعد الهبوط وفاة الراكب، الذي تبين أنه انتحر. وكانت الطائرة ستقلع مجددا لتكمل رحلتها بعد استلام جثمان الراكب المنتحر.