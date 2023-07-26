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صورة مدهشة من مسلسل "سيمبسون".. هل تنبأ باسم تويتر الجديد؟

26
JULY
2023
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اكتسب مسلسل "سمبسون" الأميركي الشهير، سمعة عالمية فيما يتعلق بـ"التنبؤ بالمستقبل"، كون الكثير من الأحداث التي بدت خيالية حين عُرضت من خلاله، تحولت إلى واقع، لعل آخرها تحويل اسم تطبيق "تويتر" إلى "إكس" (X) على يد الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وكشف إيلون ماسك، البالغ من العمر 52 عاما، عن أحدث تعديل لمنصة التواصل الاجتماعي في سلسلة تغريدات الأسبوع الماضي، بعد شرائه الشركة عام 2022.

وكشف أنه تم استبدال شعار الطائر الأزرق الشهير بعلامة "X"، مشيرا إلى أن تغيير علامة Twitter التجارية "سيكون أكثر من مجرد تغيير في الشعار، وإنما إصلاح شامل للتطبيق".

هل تنبأ "سيمبسون" بالحدث؟

فور إعلان ماسك اسم "إكس" وكشف النقاب عن شكل الشعار، وهو نسخة منمقة بالأبيض والأسود للحرف (X)، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتداول صورة للقطة من المسلسل، معتبرين أنها "تنبأت" بهذا التغيير.
عام 2012، أظهرت حلقة من "سيمبسون"، هومر (الشخصية الرئيسية) وهو يستخدم تطبيقا يشبه شعاره شعار "إكس" الجديد.
شوهد هومر في الحلقة التي حملت عنوان "Ned 'n' Edna's Blend Agenda"، وهو يستخدم هاتفه الذكي، ليظهر تطبيق على الشاشة الرئيسية لهاتفه، يشبه إلى حد بعيد شعار X الجديد.
ويشتهر مسلسل عائلة سمبسون بالتنبؤ بعدد من الأحداث، بما في ذلك جائحة كورونا ورئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة.

واستمر المسلسل لمدة 33 عاما، وتطرق إلى مجموعة واسعة من الموضوعات على مدار 750 حلقة، مما يجعله يبدو وكأنه "غطى كل شيء على الإطلاق".

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