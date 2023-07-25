باكستان.. مقتل شرطي في تفجير انتحاري قرب الحدود الأفغانية

A + A -

قتل الثلاثاء، شرطي باكستاني شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية، عقب تفجير انتحاري داخل أحد المساجد.

وذكرت الشرطة الباكستانية في بيان رسمي أن “انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد على جانب الطريق عندما حاول شرطي القبض عليه، عقب مطاردة شمال غربي باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل الشرطي”.

وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتضح حتى اللحظة ما إذا كان هنالك مصلون داخل المسجد عندما وقع الانفجار في منطقة خيبر، بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان”، لافتة إلى أن المسجد انهار نتيجة الحادثة.