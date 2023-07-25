موجة حر تضرب الجزيرة...قبرص تخمد حريق غابات

A + A -

أخمد رجال الإطفاء القبارصة حريقا أتى على حوالى 20 هكتارا من الغابات وسط إحدى أطول موجات الحر في تاريخ الجزيرة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين اليوم.

كان ذلك أسوأ حريق واجهته قبرص هذا الصيف في وقت تبقى الحرارة بمستوى 40 درجة مئوية أو أعلى منذ 12 تموز.

أظهرت بيانات مكتب الأرصاد الجوية ان هذه الموجة قد تكون الأطول في تاريخ الجزيرة الحديث حيث يرتقب ان تبقى الحرارة أعلى من 40 درجة مئوية خلال الأسبوع.

وقال مسؤول إدارة الغابات جورج كونستاتينو إن "الحريق الذي اندلع مساء الاثنين في منطقة إليتزيس النائية وغير المأهولة في الجبال الوسطى الحرجية بالجزيرة، تمت السيطرة عليه بعد جهود استمرت طوال الليل".

وقال كونستانتينو إنه" لحسن الحظ لم تكن هناك حالات اشتعال بسبب نقص الرياح".

وأوضح رئيس إدارة الغابات خارالمبوس ألكسندرو أنه "من المشتبه أن أحد كابلات التوتر العالي الكهربائية كان مصدر الحريق".