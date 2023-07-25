بعد التحول لـ "X".. لماذا تقف الشرطة تحت مقر شركة ماسك؟

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مع ظهور علامة "إكس" لدى كل مستخدمي منصة "تويتر" سابقا، يبدو أن استبدال شعار التطبيق القديم على المبنى المخصص للشركة في سان فرانسيسكو قد يستغرق بعض الوقت.

وظهرت الشرطة بعد ظهر الإثنين، أمام مبنى الشركة خلال محاولات لإزالة حروف "تويتر" من اللافتة الضخمة المثبتة على المبنى.

والمشكلة حسبما وصفها المتواجدون في المكان أن الرافعات المخصصة لإزالة الشعار القديم على جدار ضخم للشركة عرقلت حركة المرور.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو لموقع "إنسايدر" إن الضباط حضروا إلى المكان بعد علمهم بأن عمليات الإزالة قد تؤدي إلى إغلاق الشارع وتعرقل حركة السير.

وقال أحد العاملين في محيط المكان، إن العمال أزالوا بعض أحرف الشعار ولم يبق منه سوى حرفي "er".

ماذا حدث في "تويتر"؟

أصبحت صورة حساب "تويتر" الرسمي على المنصة نفسها عبارة عن الحرف X المكتوب بالحرف الأبيض والخلفية السوداء.

تغيّر اسم الحساب أيضا إلى الحرف X، لكن كلمة "تويتر" بقيت بخط صغير بعد إشارة البريد الإلكتروني @ غاب الشعار الذي رافق "تويتر" منذ بداياته، هو العصفور الأبيض اللون والخلفية الزرقاء عن الحساب الذي يتابعه 65 مليون مغرد.



بعض الحسابات الرسمية الأخرى لـ"تويتر" مثل حساب الأعمال لم تتغير حتى صباح الإثنين.