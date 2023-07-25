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ظلّ يسبح رغم جراحه... شاب ينجو بـ"أعجوبة" من هجوم قرش!

25
JULY
2023
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أغلقت سلطات أستراليا الغربية عدداً من الشواطئ بعد أن تعرض راكب أمواج للعضّ في ساقه عن طريق سمكة قرش، بحسب ما أفادت صحيفة The Daily Mail البريطانية.

ووقع الهجوم في شاطئ غنارابوب بالقرب من منطقة بوت رامب لركوب الأمواج الموجودة بمنطقة مارغريت ريفر، قبل التاسعة من صباح الإثنين 24 تموز 2023.

تمكن الضحية، وهو راكب أمواج في العشرينيات من عمره، من السباحة نحو الشاطئ، حيث تلقى الإسعافات الأولية من ممرّض كان خارج ساعات عمله، لمعالجة الجرح العميق الذي تعرض له في ساقه عقب هجوم يُشتبه أنه من قرش أبيض كبير.

بينما اصطُحب راكب الأمواج لاحقاً إلى مستشفى مارغريت ريفر، ونُقل عبر سيارة الإسعاف إلى مدينة بنبري، حيث أصبح في حالة مستقرة بعد التأكد من عدم وجود خطورة على حياته جراء الإصابات.

بدوره، قال شاهد عيان صُدم من المشهد، إن راكب الأمواج كان "محظوظاً للغاية لأن الأمر لم يكن أسوأ" وأنه بدا "هادئاً" بعد أن نجح في الوصول إلى الشاطئ وطلب المساعدة في مقهى قريب، وذلك في حديثه مع صحيفة محلية.

وقالت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية إنها "تعمل مع السلطات المحلية، وسيتوفر المزيد من المعلومات عندما تتاح".

في حين نصحت السلطات السباحين في منطقتي غنارابوب وبريفيللي بـ "اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

واتخذت السلطات في المنطقة قراراً بإغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر.

وقال تحذير على الموقع الرسمي لحكومة المنطقة: "لضمان سلامة مجتمعنا، رجاءً لا تنزلوا إلى المياه خلال هذا الوقت. وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية تنسق في الوقت الراهن الاستجابات مع السلطات المحلية".

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