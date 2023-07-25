living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد تغيير شعار تويتر.. قصَّة مثيرة للحرف X مع إيلون ماسك

25
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غيّر موقع التدوين المصغر "تويتر"، الإثنين، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من "العصفور" إلى الحرف X، كما وضع مالكه، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الشعار الجديد على صورة حسابه الرسمي.

وأصبحت صورة حساب تويتر الرسمي على المنصة نفسها عبارة عن الحرف X المكتوب بالحرف الأبيض والخلفية السوداء.

قصة الحرف X

يرى خبير في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات أن الشعار الجديد لتويتر له علاقة بولع إيلون ماسك بحرف X، حيث إنه يظهر دائما في الشركات المملوكة له وأيضا في أسماء أبنائه، معتبرا أن قرار ماسك قد يكون متسرعا، لارتباط المستخدمين بالشكل والشعار القديم.

وقال خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية": "يبدو أن الشعار الجديد لتطبيق التواصل الاجتماعي تويتر يأتي في إطار هوس إيلون ماسك بالحرف X.

غير ماسك اسم شركة تويتر إلى x corp، وذلك بعد شرائه للشركة في أكتوبر الماضي.
لديه شركة تعمل في مجال الفضاء باسم "سبايس إكس" SapceX.
لديه شركة أخرى تحمل الاسم "إكس تسلا" TeslaX.
لديه أيضا ابن يسمى " إكس أيه إي أيه 12" XAEA 12.
خلال الفترة الماضية من أكتوبر الماضي حتى الآن، فقدت تويتر نحو 50% من إيراد الإعلانات الموجود في الشركة نتيجة الممارسات والقيود التي فرضها بمجموعة من القرارات الحادة، ومنها تقييد عدد التغريدات وإجبار المشتركين على توثيق الحسابات نظير مبالغ نقدية تدفع شهريا، رغم إعلانه أن تويتر منصة تتمتع بأكبر قدر ممكن من حرية التعبير مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

بعد تغيير ماسك شعار تويتر إلى X، انقسم المتابعون إلى فريقين حول هذا التغيير:

فريق يرى أن التطبيق يفقد قيمة كبيرة نتيجة ارتباط العملاء بالاسم القديم الذي يعود إلى إنشاء الشركة في 2006.
الفريق الآخر، يرى أن هذا التغيير هو بمثابة انتقال إلى مرحلة جديدة لتطبيق تويتر.
ويشير أصحاب الفريق الثاني إلى أنه سيتبع هذا التغيير إضافات جديدة من الخصائص التي تجعل هذا التطبيق أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي المتكاملة التي يمكن أن تقارن بتطبيق "وي تشات" الصيني الذي يستخدم في التواصل الاجتماعي وفي التجارة الإلكترونية وفي عمليات البيع والشراء بصورة عامة.

وكان ماسك أجرى يوم 23 أبريل الماضي، استطلاعا لمستخدمي "تويتر" حول القيام بتغيير الشعار إلى X أم لا، وشارك في الاستطلاع قرابة 2 مليون مشترك، وأسفر عن أن 51.5% وافقوا على الفكرة في مقابل 48.5% رفضوا الفكرة.

ربما يكون إيلون ماسك تسرّع في اتخاذ قرار بتغيير الشعار، خاصة أن نسبة الموافقة ليست نسبة كبيرة تشجع على اتخاذ قرار بمثل هذه الجرأة.

كما أن مشاركة 2 مليون في هذا الاستطلاع هو رقم قليل بالمقارنة بإجمال عدد مستخدمي هذا التطبيق الذي يصل إلى 354 مليون مشترك، وهو ما يعني أن نسبة المشاركة كانت أقل من 1%.

ماذا حدث في "تويتر"؟

أصبحت صورة حساب "تويتر" الرسمي على المنصة نفسها عبارة عن الحرف X المكتوب بالحرف الأبيض والخلفية السوداء.
تغيّر اسم الحساب أيضا إلى الحرف X، لكن كلمة "تويتر" بقيت بخط صغير بعد إشارة البريد الإلكتروني @.
غاب الشعار الذي رافق "تويتر" منذ بداياته، هو العصفور الأبيض اللون والخلفية الزرقاء عن الحساب الذي يتابعه 65 مليون مغرد.
بعض الحسابات الرسمية الأخرى لـ"تويتر" مثل حساب الأعمال لم تتغير حتى صباح الإثنين الشعار القديم.
يبدو أن هذا الأمر خطوة أولى على طريق تنفيذ وعد ماسك بتغيير اسم المنصّة وشعارها.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   