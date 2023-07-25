أردوغان يلتقي عباس يوم الثلاثاء في أنقرة

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أعلنت الرئاسة التركية اليوم الاثنين، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، سيلتقي نظيره الفلسطيني، محمود عباس، يوم غد الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة إن الرئيس الفلسطيني وصل أنقرة اليوم الاثنين، تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.

وأشارت في بيان لها إلى أن الرئيسين سيستعرضان خلال اللقاءات التي ستجري يوم الثلاثاء، العلاقات التركية الفلسطينية بجميع جوانبها.

وبحسب البيان، سيبحث الجانبان أيضا الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين.

ووصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى العاصمة التركية أنقرة مساء اليوم الاثنين تلبية لدعوة تلقاها من نظيره التركي.