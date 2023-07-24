بدء جلسة للتصويت النهائي في الكنيست على بند رئيسي في خطة” الإصلاح القضائي”

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بدأ البرلمان الإسرائيلي ظهر اليوم جلسة للتصويت على بند “المعقولية” أحد المقترحات الرئيسية في خطة الإصلاح القضائي التي عرضتها حكومة العدوبرئاسة بنيامين نتانياهو.

وبدأت الجلسة بعد مناقشات استمرت أكثر من 24 ساعة حول مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا في الدولة العبرية لمصلحة الحكومة في خطوة أثارت احتجاجات شعبية واسعة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وصل إلى الكنيست قبيل التصويت النهائي وذلك بعد ساعات من خضوعه لجراحة لزراعة جهاز منظم لضربات القلب.

وسيتم اليوم التصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة على بند “المعقولية” الذي تمت الموافقة عليه بالقراءة الأولى في 11 تموز على تعديل ما يُعرف باسم بند “المعقولية”.

وفي حال إقرار بند “المعقولية” بالغالبية اليوم، سيصبح هذا البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، قانونا نافذا.

وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، فيما يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديموقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.

وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص من المحتجين ضد الاصلاح القضائي اليوم بعد احتجاجات الأحد أيضا.

وشكل المحتجون اليوم سلاسل بشرية لمنع المشريعين من دخول الكنيست فيما ترشهم الشرطة بخراطيم المياة بحسب مصوري وكالة “فرانس برس” .