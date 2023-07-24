اتهم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قارة أوروبا بأنها تربح أموالا كثيرة وبسهولة، وذلك بتفادي تقديم الكثير من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا التي تخوض حربا ضروسا ضد روسيا.