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ترامب يفتح النار على الأوروبيين: ادفعوا الـ 100 مليار

24
JULY
2023
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اتهم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قارة أوروبا بأنها تربح أموالا كثيرة وبسهولة، وذلك بتفادي تقديم الكثير من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا التي تخوض حربا ضروسا ضد روسيا.
 
تصريحات نارية لترامب ضد أوروبا
 
قال ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة باتت مثقلة بعبء مساعدة أوكرانيا.
أضاف أن المساعدات الأميركية تأتي على الرغم من  أن الولايات المتحدة أقل عرضة لخطر القتال، فالمحيط يفصلها عنه.
أكد أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، سيجبر أوروبا على دفع ما دفعته أميركا لأوكرانيا إذا لم يكن أكثر من ذلك.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيوقف المساعدات إلى أوكرانيا، أجاب بأنه يسعى إلى إنهاء الحرب.
قال إن الأولوية الأولى له في حال أصبح رئيسا في عام 2024 هو ضمان أن تدفع أوروبا أكثر في تمويل الجهود الدفاعية الأوكرانية ضد روسيا، عوضا عن تحمل الولايات المتحدة كلفة الأمر وحدها.
 
 
المال أولا
 
صرّح ترامب: "المال هو رقم واحد، وسأخبر أوروبا، لديكم نقص في التمويل يبلغ 100 مليار دولار، حسنا، ادفعوها".
واعتبر أن ما تبذله أوروبا في تمويل الحرب قليل جدا مقارنة بما تفعله الولايات المتحدة.
وتساءل: "لماذا ندفع 150 مليار دولار وهم (الأوروبيون) يدفعون 20 مليار دولار؟ ".
قال إن المساهمة الأوروبية المنخفضة في تمويل الجهد الحربي لا تعود إلى نقص في الموارد، فاقتصادات أوروبا تعادل الاقتصاد الأميركي.
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